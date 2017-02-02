Семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, вновь наградят

Единовременные денежные выплаты семьям, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет, продолжатся в регионе и в этом году, сообщает пресс-служба областной администрации. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 110 млн. рублей. Напомним, выплаты составляют по 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно и предоставляются супругам – гражданам Российской Федерации, проживающим во Владимирской области в постоянном браке. Право на них сохраняется и за вдовами или вдовцами (если супруг скончался в год исполнения юбилея).

Отметим, начиная с 2013 года выплаты уже получили 8 тысяч пар.

Автор: Владимирская служба новостей