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Новости
02.02.2017 11:50

Семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, вновь наградят
Единовременные денежные выплаты семьям, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет, продолжатся в регионе и в этом году, сообщает пресс-служба областной администрации. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 110 млн. рублей. Напомним, выплаты составляют по 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно и предоставляются супругам – гражданам Российской Федерации, проживающим во Владимирской области в постоянном браке. Право на них сохраняется и за вдовами или вдовцами (если супруг скончался в год исполнения юбилея). 
Отметим, начиная с 2013 года выплаты уже получили 8 тысяч пар. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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