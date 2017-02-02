ОНФ добивается расселения аварийного дома в Оргтруде

Активисты Народного фронта добиваются расселения аварийного дома на улице Молодежная в микрорайоне Оргтруд. Дело в том, что мэрия постоянно меняет срок расселения. Сначала был 2014-й, затем декабрь 2016-го, а сейчас 2022 год. Хотя в квартирах - постоянная сырость и плесень. Многие жители из-за этого заболели астмой и другими легочными заболеваниями. Не способствует сохранению дома и ненадлежащая работа управляющей компании. Так, ее работники забили окна в тамбуре подъезда дома листами фанеры, но в отчете это значится как «остекление рам». Жители рассказали общественникам и о других случаях работ, выполненных управляющей компанией только на бумаге.

Активисты предлагают прокуратуре принять меры по защите жилищных прав, а также провести проверку санитарных условий проживания в нем.

Автор: Владимирская служба новостей