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Новости
02.02.2017 11:33

ОНФ добивается расселения аварийного дома в Оргтруде
Активисты Народного фронта добиваются расселения аварийного дома на улице Молодежная в микрорайоне Оргтруд. Дело в том, что мэрия постоянно меняет срок расселения. Сначала был 2014-й, затем декабрь 2016-го, а сейчас 2022 год. Хотя в квартирах - постоянная сырость и плесень. Многие жители из-за этого заболели астмой и другими легочными заболеваниями. Не способствует сохранению дома и ненадлежащая работа управляющей компании. Так, ее работники забили окна в тамбуре подъезда дома листами фанеры, но в отчете это значится как «остекление рам». Жители рассказали общественникам и о других случаях работ, выполненных управляющей компанией только на бумаге.
Активисты предлагают прокуратуре принять меры по защите жилищных прав, а также провести проверку санитарных условий проживания в нем.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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