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Новости
02.02.2017 09:48

Успех владимирского тяжелоатлета
Владимирский тяжёлоатлет Евгений Адамов завоевал золотую медаль на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, который проходит в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Участие в соревнованиях принимают 275 молодых спортсменов - 180 юношей и 95 девушек. 
Евгений Адамов является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике имени П.В. Кузнецова, он выступает в весовой категории до 50 кг. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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