Успех владимирского тяжелоатлета

Владимирский тяжёлоатлет Евгений Адамов завоевал золотую медаль на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, который проходит в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Участие в соревнованиях принимают 275 молодых спортсменов - 180 юношей и 95 девушек.

Евгений Адамов является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике имени П.В. Кузнецова, он выступает в весовой категории до 50 кг.

Автор: Владимирская служба новостей