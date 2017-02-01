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01.02.2017 17:20

Владимир занял 36 место в рейтинге устойчивого развития городов России
Владимир занял 36 место из 179 в рейтинге устойчивого развития городов России, который составило Агентство «Эс Джи Эм». Среди областных центров ЦФО он уступил только Курску, Белгороду и Калуге. Другие города Владимирской области расположились в нижней части рейтинга, так Ковров занял 127 место, а Муром только 164  и попал таким образом в двадцатку городов с самыми низкими позициями в рейтинге.
Рейтинг построен для городов с населением свыше 100 тыс. человек. Позиции городов определены на основе 31 показателя, оценивающего три основные области устойчивого развития: экономическую, экологическую и социальную (включая демографическую).
Результаты рейтинга позволяют выделить группы лидирующих и отстающих муниципалитетов. Двадцать городов-лидеров можно условно разделить на четыре группы:

1)      столицы (Москва, Санкт-Петербург)  и крупнейшие города Урала и Поволжья (Екатеринбург, Пермь, Казань);

2)      динамично развивающиеся региональные центры (Тюмень, Краснодар, Курск, Ставрополь);

3)      центры нефтегазовой промышленности (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Альметьевск, Новый Уренгой);

4)      ряд городов Московской области (Красногорск, Мытищи, Домодедово, Химки).

В двадцатку городов, занявших самые низкие позиции в рейтинге УР вошли моногорода Урала и Западной Сибири (Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Первоуральск, Нижний Тагил и др.), отдельные старопромышленные центры европейской части России (Муром), города Крыма и республик Северного Кавказа (Хасавюрт, Феодосия, Ялта).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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