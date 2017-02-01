Владимир занял 36 место в рейтинге устойчивого развития городов России

Владимир занял 36 место из 179 в рейтинге устойчивого развития городов России, который составило Агентство «Эс Джи Эм». Среди областных центров ЦФО он уступил только Курску, Белгороду и Калуге. Другие города Владимирской области расположились в нижней части рейтинга, так Ковров занял 127 место, а Муром только 164 и попал таким образом в двадцатку городов с самыми низкими позициями в рейтинге.

Рейтинг построен для городов с населением свыше 100 тыс. человек. Позиции городов определены на основе 31 показателя, оценивающего три основные области устойчивого развития: экономическую, экологическую и социальную (включая демографическую).

Результаты рейтинга позволяют выделить группы лидирующих и отстающих муниципалитетов. Двадцать городов-лидеров можно условно разделить на четыре группы:





1) столицы (Москва, Санкт-Петербург) и крупнейшие города Урала и Поволжья (Екатеринбург, Пермь, Казань);





2) динамично развивающиеся региональные центры (Тюмень, Краснодар, Курск, Ставрополь);





3) центры нефтегазовой промышленности (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Альметьевск, Новый Уренгой);





4) ряд городов Московской области (Красногорск, Мытищи, Домодедово, Химки).





В двадцатку городов, занявших самые низкие позиции в рейтинге УР вошли моногорода Урала и Западной Сибири (Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Первоуральск, Нижний Тагил и др.), отдельные старопромышленные центры европейской части России (Муром), города Крыма и республик Северного Кавказа (Хасавюрт, Феодосия, Ялта).

Автор: Владимирская служба новостей