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Новости
01.02.2017 12:21

В Селивановском районе перед судом предстанет сотрудница почты
В Селивановском районе перед судом предстанет сотрудница почты. По данным прокуратуры, с августа по октябрь 2016 года  Валентина Полякова, используя служебное положение начальника отделения, присвоила себе деньги от продажи товаров и газетно-журнальной продукции путем их неоприходования в кассу. Общий ущерб составил  более 43 тысяч рублей. 
При этом женщина вносила ложные данные в отчет об их  реализации.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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