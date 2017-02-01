В Селивановском районе перед судом предстанет сотрудница почты

В Селивановском районе перед судом предстанет сотрудница почты. По данным прокуратуры, с августа по октябрь 2016 года Валентина Полякова, используя служебное положение начальника отделения, присвоила себе деньги от продажи товаров и газетно-журнальной продукции путем их неоприходования в кассу. Общий ущерб составил более 43 тысяч рублей.

При этом женщина вносила ложные данные в отчет об их реализации.

Автор: Владимирская служба новостей