Ограничение движения в центре Владимира

В связи с проведением массовых предновогодних мероприятий на ул. Большой Московской и Соборной площади 25 декабря с 16.30 ч до 18.00 ч будет ограничено движение всех видов транспорта (кроме общественного) по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьский проспект, «Лыбедской магистрали», Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской.

Автор: Владимирская служба новостей