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Новости
23.12.2016 17:15

Ограничение движения в центре Владимира
В связи с проведением массовых предновогодних мероприятий на ул. Большой Московской и Соборной площади 25 декабря с 16.30 ч до 18.00 ч будет ограничено движение всех видов транспорта (кроме общественного) по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. 
Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьский проспект, «Лыбедской магистрали», Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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