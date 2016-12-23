Около 500 многодетных семей бесплатно получили земельные участки

За 2016 год во Владимирской области многодетным семьям было бесплатно предоставлено 483 земельных участка под жилищное строительство.

Лидером является областной центр, где было выделено 134 земельных участка для этой категории граждан. Всего на территории Владимира проживает около двух тысяч многодетных семей. С 2011 года земельные участки в пользование получили 470 семей.

В Александровском районе 276 из 735 многодетных семей за пять лет бесплатно получили в пользование земельные участки, 77 из них – в 2016 году.

На территории Собинского района 201 семья подала заявление на получение земельного участка, 134 семьи уже их получили, в том числе 39 – в 2016 году. Средняя по району обеспеченность участков объектами инженерной инфраструктуры составляет 27 процентов.

В 2016 году в Кольчугинском районе 20 многодетных семей получили земельные участки. Столько же – в Ковровском районе, где с 2012 года более четверти всех семей, имеющих трёх и более детей, уже воспользовались такой возможностью.

В Муроме из 540 многодетных семей желание получить землю в пользование изъявили 90 семей, 39 из них – получили участки для индивидуального жилищного строительства, четыре семьи – в этом году. В Муромском районе в этом году участки получили шесть семей. В округе Муром инфраструктурой (электричеством, газом, водой, канализацией) полностью обеспечены 9 участков, к восьми участкам подведены асфальтированные дороги, к 28-ми – грунтовые. Сейчас для этой категории граждан формируются еще 60 участков – в пос. Муромский и д. Александровка.

С 2011 года в Судогодском районе было предоставлено более ста земельных участков для многодетных семей общей площадью свыше 135 тыс. кв.м, из них 36 участков – обеспечены инфраструктурой. В 2016 году земли под индивидуальное жилищное строительство получили 35 семей.

В течение этого года 7 земельных участков предоставлены многодетным семьям в Селивановском районе. Всего за последние пять лет в этом муниципальном образовании было выделено 20 участков для этой категории граждан. На 2017 год запланировано создание инженерной и транспортной инфраструктуры на двух участках в пос. Красная Ушна и разработка необходимой проектной документации для двух участков в пос. Красная Горбатка.

За 11 месяцев 2016 года земельные участки получили: 31 многодетная семья в Суздальском районе, 22 - в Камешковском районе, 19 – в Петушинском районе, 16 – в Киржачском районе, 8 – в Меленковском районе, по 7 – из Гусь-Хрустальном и Вязниковском районах, 5 – в г.Гусь-Хрустальный, 4 – в г.Радужный и одна семья - в Юрьев-Польском районе.

Автор: Владимирская служба новостей