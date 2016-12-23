Владимирские дети примут участие в Кремлевской елке

Более 30 детей из Владимирской области примут участие в новогодних мероприятиях в Москве. В состав делегации вошли воспитанники Покровского детского дома, Кадетского корпуса, дети из социально незащищенных семей, дети, родители, которых воевали в «горячих точках», отличники учебы, творческие дети, победителей конкурсов и олимпиад.

Главное мероприятие пройдет 26 декабря в Государственном Кремлевском Дворце. Ребята из 33-го региона примут участие в концертной программе – прочитают стихи, исполнят произведения на жалейке и скрипке.

Также во время пребывания в Москве дети посетят Государственный Дарвиновский музей, «Государев двор в Измайлово» и музей человека «Живая система».

Автор: Владимирская служба новостей