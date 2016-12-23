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Новости
23.12.2016 16:53

Международный фестиваль патриотической песни
Завтра во Владимире, в концертном зале имени С.И.Танеева состоится II Международный фестиваль патриотической песни. Его проводит Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство» при поддержке администрации Владимирской области.
Участниками фестиваля станут представители общественных организаций и клубов из стран СНГ и впервые - представители движения «Юнармия» и гости из Луганской и Донецкой народных республик. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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