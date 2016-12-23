Международный фестиваль патриотической песни

Завтра во Владимире, в концертном зале имени С.И.Танеева состоится II Международный фестиваль патриотической песни. Его проводит Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство» при поддержке администрации Владимирской области.

Участниками фестиваля станут представители общественных организаций и клубов из стран СНГ и впервые - представители движения «Юнармия» и гости из Луганской и Донецкой народных республик.

Автор: Владимирская служба новостей