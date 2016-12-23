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Новости
23.12.2016 16:20

Дольщики получат свои квартиры в микрорайоне «Сновицы-Веризино»
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию на долгострой в городе Владимир, микрорайон «Сновицы-Веризино». В итоге 140 дольщиков в скором времени начнут осмотр и приемку своих квартир. 
Стоит отметить, что строительство дома во Владимире завершено со значительным опережением графика, размещённого на сайте банка «Российский капитал». Первоначально планировалось ввести дом в апреле будущего года. Закончить работы на объекте раньше установленного срока стало возможным благодаря активному содействию региональных властей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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