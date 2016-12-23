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Новости
23.12.2016 12:57

Светлана Орлова посетит Юрьев-Польский
Завтра губернатор Светлана Орлова посетит Юрьев-Польский. Глава региона примет участие в открытии Рождественской ярмарки, посетит Георгиевский собор и музейный комплекс Михайло-Архангельского монастыря.
Жителей и гостей Юрьева-Польского на ярмарке ждёт интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, там будет работать ремесленный ряд, свою продукцию представят фермеры и сельхозпредприятия Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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