Владимирцам предлагается разгадать «Волшебную тайну Деда Мороза»

В предстоящее воскресенье, 25 декабря, на площади Победы Владимира состоится Новогоднее представление «Волшебная тайна Деда Мороза». В этот день каждый желающий сможет написать письмо главному волшебнику, сделать свою снежинку и украсить ей самую длинную гирлянду, поводить хороводы, поиграть и пообщаться со сказочными персонажами. Также владимирцы смогут приобрести сувениры, подарки и угощения в торговых павильонах. Начало праздника в 16 часов.





Автор: Владимирская служба новостей