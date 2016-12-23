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Новости
23.12.2016 12:36

Во Владимирской области женщины после 40 стали рожать больше
Во Владимирской области женщины после 40 стали рожать больше. Об этом сообщила главный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения администрации Владимирской области, главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова. По словам эксперта, в 2013 году в регионе было 350 родов, а в 2015 году — уже 420. 
Причин для такого роста немало. Это выплата материнского капитала, в том числе регионального материнского капитала, а также другие меры социальной поддержки. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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