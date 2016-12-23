Убийце продавца вынесен приговор

Убийце продавца вынесен приговор. Напомним, трагедия произошла в конце марта в городе Владимир. По данным следствия, днем в магазин «ДелКо», расположенный на улице Юбилейной, пришел пьяный мужчина — супруг второй продавщицы. Он хотел помирится с женой, но в какой-то момент подумал, что ее коллега мешает ему. Тогда он схватил с прилавка нож и ударил им продавщицу в живот. От потери крови она скончалась.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу семьи погибшей с преступника взыскано около 700 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей