На дорогах Владимира начался ямочный ремонт

На дорогах Владимира начался ямочный ремонт. Для этого была приобретена новая техника. Так называемый «термос-бункер» загружается литым асфальтобетоном и поддерживает его температуру на уровне +200 градусов по Цельсию. Машина, способная взять на борт до 9 тонн асфальтобетонной смеси, оснащена гидравлическими заслонками, а механизированный процесс литья управляется из кабины водителя. Ямочный ремонт можно производить при температуре до минус 10 градусов. За один день специалисты отремонтировали дорожное покрытие в центре города, в Восточном районе, на ул. Диктора Левитана и на Судогодском шоссе.

Автор: Владимирская служба новостей