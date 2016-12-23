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Новости
23.12.2016 11:45

На дорогах Владимира начался ямочный ремонт
На дорогах Владимира начался ямочный ремонт. Для этого была приобретена новая техника. Так называемый «термос-бункер» загружается литым асфальтобетоном и поддерживает его температуру на уровне +200 градусов по Цельсию. Машина, способная взять на борт до 9 тонн асфальтобетонной смеси, оснащена гидравлическими заслонками, а механизированный процесс литья управляется из кабины водителя. Ямочный ремонт можно производить при температуре до минус 10 градусов. За один день специалисты отремонтировали дорожное покрытие в центре города, в Восточном районе, на ул. Диктора Левитана и на Судогодском шоссе.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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