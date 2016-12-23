Во Владимире прибудет «Новогодний караван от Кока-колы»

Власти Владимира приготовили большую новогоднюю программу. Уже сегодня на Соборной площади и у комплекса «Руськино» состоится анимационная программа «Новогодний караван от Кока-колы». Гостей ждут веселые игры и викторины, поздравления и истории от Санта Клауса. Кроме этого, любой желающий сможет принять участие в красочном новогоднем шоу. Начало в 17 часов. А в выходные в центре города откроются торговые павильоны, где можно приобрести подарки и угощения к Новому году и состоится встреча с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга.

Автор: Владимирская служба новостей