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Новости
23.12.2016 10:08

Во Владимире прибудет «Новогодний караван от Кока-колы»
Власти Владимира приготовили большую новогоднюю программу. Уже сегодня на Соборной площади и у комплекса «Руськино» состоится анимационная программа «Новогодний караван от Кока-колы». Гостей ждут веселые игры и викторины, поздравления и истории от Санта Клауса. Кроме этого, любой желающий сможет принять участие в красочном новогоднем шоу. Начало в 17 часов. А в выходные в центре города откроются торговые павильоны, где можно приобрести подарки и угощения к Новому году и состоится встреча с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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