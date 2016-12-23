Большегруз врезался в автобус

ДТП с участием автобуса произошло накануне в городе Владимир. В районе улицы Ноябрьской большегруз при развороте не уступил дорогу автобусу, который ехал по встречной полосе в Кольчугино. На момент аварии в салоне находилось 25 человек. Медпомощь была оказана водителю и трем пассажирам (26-ти, 25-ти и 16 лет). У всех диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. По факту дорожного происшествия назначено проведение административного расследования.

Автор: Владимирская служба новостей