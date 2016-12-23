6+

Рубрики
Фотоальбом
Голосование
Где вы планируете встретить Новый 2017 год?
1. Дома
2. В деревне
3. В другом городе
4. За границей
5. У друзей
6. На работе
7. Другое
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
23.12.2016 09:55

Большегруз врезался в автобус
ДТП с участием автобуса произошло накануне в городе Владимир.  В районе улицы Ноябрьской большегруз при развороте не уступил дорогу автобусу, который ехал по встречной полосе в Кольчугино. На момент аварии в салоне находилось 25 человек. Медпомощь была оказана водителю и трем пассажирам (26-ти, 25-ти и 16 лет). У всех диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. По факту дорожного происшествия назначено проведение административного расследования.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2016 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт