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Новости
22.12.2016 16:48

Во Владимире открылись елочные базары
В городе Владимир открылись елочные базары. Торгуют пушистыми красавицами на площадях, улицах и в скверах. В частности, купить елку можно на улицах Балакирева, 850-летия, Василисина, Егорова, Безыменского, Лескова, Батурина, проспектах Строителей и Ленина, а также в микрорайоне Коммунар. Цена дерева зависит от его высоты и пушистости. Елка обыкновенная до полутора метров стоит от 500 рублей. Сосна – от 600 рублей. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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