Во Владимире открылись елочные базары

В городе Владимир открылись елочные базары. Торгуют пушистыми красавицами на площадях, улицах и в скверах. В частности, купить елку можно на улицах Балакирева, 850-летия, Василисина, Егорова, Безыменского, Лескова, Батурина, проспектах Строителей и Ленина, а также в микрорайоне Коммунар. Цена дерева зависит от его высоты и пушистости. Елка обыкновенная до полутора метров стоит от 500 рублей. Сосна – от 600 рублей.





Автор: Владимирская служба новостей