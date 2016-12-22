В период новогодних праздников во Владимирской области будет действовать режим Повышенной готовности

С 24 декабря по 15 января органы управления, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области будут работать в режиме Повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписано Губернатором региона в целях обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников, православного праздника Рождества Христова в местах проведения массовых мероприятий, а также на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на автомобильных дорогах области.

Для обеспечения защиты жителей области от чрезвычайных ситуаций органам управления всех уровней поставлена задача обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики, экономики и жизнеобеспечения населения; провести проверки объектов жизнедеятельности, социальной защиты населения, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, образовательных организаций на предмет антитеррористической защищенности и работы их охраны; провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, на социально-значимых объектах.

Департаменту здравоохранения областной администрации поручено организовать медицинское обеспечение безопасности здоровья граждан в местах их массового пребывания. Департамент ЖКХ должен обеспечить готовность сил и средств подчиненных ему организаций к оперативному решению задач по ликвидации аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства поставлена задача обеспечить проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Департаменту социальной защиты населения необходимо обеспечить проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на социально-значимых объектах области.

Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций, организаций рекомендовано выполнить мероприятия режима функционирования Повышенной готовности и принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем энергоснабжения.

Автор: Владимирская служба новостей