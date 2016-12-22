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Новости
22.12.2016 16:35

Всю новогоднюю ночь - бесплатная поездка на транспорте
В новогоднюю ночь для жителей и гостей Владимира, пожелавшим продолжить встречу Нового года на улицах и площадях, будут созданы комфортные условия, которые позволят без переплаты таксистам и частникам добраться до основных городских ёлок. Для этого с 00.30 до 04.30 1 января 10 троллейбусов и 22 автобуса будут обслуживать пассажиров по пяти «новогодним» маршрутам: одни пойдут от улицы Балакирева до магазина «1001 мелочь», другие из микрорайона 8-ЮЗ через центр до улицы Куйбышева. Также добраться до Соборной площади и Золотых ворот смогут и те, кто живут в районе Загородного парка, улицы Балакирева и микрорайоне Энергетик. 
Поездка в  новогоднюю ночь будет абсолютно бесплатной. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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