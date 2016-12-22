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Новости
22.12.2016 13:03

Антон Аручиди уволен с поста директора МБУ «Владстройзаказчик»
Антон Аручиди уволен с поста директора МБУ «Владстройзаказчик». Заявление он написал по собственному желанию. Теперь его место займет Владимир Савин. 
Напомним, Антона Аручиди приговорили к 4,5 годам условно за мошенничество. По данным следствия, директор, используя поддельные документы, выкупил земельные участки по необоснованно заниженной цене. Общий ущерб муниципальному образованию города составил около 15 миллионов рублей. Кроме того, по той же схеме он пытался выкупить еще один участок, стоимость которого составляет 58 миллионов рублей. Но довести дело до конца директор не сумел. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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