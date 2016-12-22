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Новости
22.12.2016 12:53

Сирийские дети получат подарки от Владимирской области
Из Владимирской области в Алеппо и Дамаск отправлены детские новогодние подарки. До адресатов они дойдут к Новому году.
Отметим,что это не единственная гуманитарная миссия региона под Новый 2017 год. В начале декабря подарки от владимирцев получили и жители Юго-Востока Украины. Главным из них стали гастроли Владимирского театра драмы с постановкой «Молодая Гвардия». Спектакли прошли в Луганске, в Краснодоне, а также в Макеевке (Донецкая область). В ходе тура жителям были переданы бюст Александра Невского, спортивный инвентарь и две сотни экземпляров книги «Геракл – прославленный герой» владимирского поэта Валерия Волкова. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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