Сирийские дети получат подарки от Владимирской области

Из Владимирской области в Алеппо и Дамаск отправлены детские новогодние подарки. До адресатов они дойдут к Новому году.

Отметим,что это не единственная гуманитарная миссия региона под Новый 2017 год. В начале декабря подарки от владимирцев получили и жители Юго-Востока Украины. Главным из них стали гастроли Владимирского театра драмы с постановкой «Молодая Гвардия». Спектакли прошли в Луганске, в Краснодоне, а также в Макеевке (Донецкая область). В ходе тура жителям были переданы бюст Александра Невского, спортивный инвентарь и две сотни экземпляров книги «Геракл – прославленный герой» владимирского поэта Валерия Волкова.

Автор: Владимирская служба новостей