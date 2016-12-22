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22.12.2016 12:44
Во Владимире появился еще один памятник пожарному-спасателю
В городе Владимир появился еще один памятник пожарному-спасателю. Его установили около здания регионального Управления МЧС.
Создание памятника началось летом этого года скульптором Дмитрием Горбуновым.
На руках спасателя — маленькая девочка, которую он вынес из огня, а сам пожарный — в спецкостюме и при амуниции.
Изготовление проходило на добровольные пожертвования личного состава МЧС, а также при поддержке спонсоров.
Автор: Владимирская служба новостей