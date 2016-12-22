Во Владимире появился еще один памятник пожарному-спасателю

В городе Владимир появился еще один памятник пожарному-спасателю. Его установили около здания регионального Управления МЧС.

Создание памятника началось летом этого года скульптором Дмитрием Горбуновым.

На руках спасателя — маленькая девочка, которую он вынес из огня, а сам пожарный — в спецкостюме и при амуниции.

Изготовление проходило на добровольные пожертвования личного состава МЧС, а также при поддержке спонсоров.





Автор: Владимирская служба новостей