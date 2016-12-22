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Новости
22.12.2016 12:36

Штраф за взятку - миллион рублей
В Муроме вынесен приговор мужчине, который пытался  дать взятку инспектору ГИБДД. По данным следствия, в ноябре этого года Николай Балагуров был остановлен сотрудником полиции. Чтобы не проходить тест на алкоголь, водитель предложил инспектору 400 долларов США, то есть 25 тысяч рублей. От денег правоохранитель отказался. 
На суде виновнику было назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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