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Новости
22.12.2016 11:57

В Управлении ГИБДД подвели итоги года
В Управлении ГИБДД подвели итоги года. За 11 месяцев произошло более 2 тысяч ДТП, в которых 287 погибли и пострадали около 3 тысяч человек. Неутешительная статистика по детскому травматизму. За год в регионе зафиксировано 255 аварий с участием несовершеннолетних, в которых погибло 10 и ранено 276 детей. Анализ показал, что большое количество пострадавших – это именно пассажиры. Так, в 8 из 10 погибших детей находились в салоне авто и не всегда были пристёгнуты. А в 39 ДТП дети пострадали из-за пренебрежения правилами дорожного движения. В целях сокращения ДТП подобного рода в школах и детских садах постоянно проводятся уроки безопасности, усилена работа с родителями учащихся, организованы различные профилактические операции. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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