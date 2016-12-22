Не все водители заботятся о маленьких пассажирах

С начала года на дорогах Владимира в ДТП в качестве пассажиров пострадали 44 ребенка, один погиб. Однако, как показывается практика, водители по-прежнему пренебрегают средствами безопасности. Накануне владимирские сотрудники ГИБДД провели акцию «Детское кресло». В рамках рейда было выявлено 10 нарушений. Во всех случаях ребенок был либо не пристегнут, либо не в специальном кресле. На нарушителей были наложены штрафы. Максимальный — 3 тысячи рублей.

Автор: Владимирская служба новостей