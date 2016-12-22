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Новости
22.12.2016 10:01

Не все водители заботятся о маленьких пассажирах
С начала года на дорогах Владимира в ДТП в качестве пассажиров пострадали 44 ребенка, один погиб. Однако, как показывается практика, водители по-прежнему пренебрегают средствами безопасности. Накануне владимирские сотрудники ГИБДД провели акцию «Детское кресло». В рамках рейда было выявлено 10 нарушений. Во всех случаях ребенок был либо не пристегнут, либо не в специальном кресле. На нарушителей были наложены штрафы. Максимальный — 3 тысячи рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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