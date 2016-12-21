«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет всю серию «Елок» бесплатно.
21 декабря 2016г., Центральный филиал. Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получат бесплатный доступ к просмотру всех частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Накануне старта в российском прокате пятой части «Елок», онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» предлагает вспомнить, как все начиналось. Первые, вторые и третьи «Елки», а также фильмы «Елки 1914» и «Елки Лохматые» доступны для бесплатного просмотра всем пользователям, зарегистрированным в сервисе MegaFon.TV, а также пользователям, зарегистрировавшимся в сервисе во время проведения акции с 19 декабря по 8 января.
Напомним, что первый фильм киноальманаха «Елки» вышел в 2010-ом году и состоял из снятых разными режиссёрами 8 новелл, связанных между собой и происходящих 31 декабря в 11 российских городах. В основу сюжета положена теория «шести рукопожатий», согласно которой каждый человек на Земле знает другого через шесть знакомых. В кинотеатре фильм посмотрело 4 млн зрителей, а сборы составили более 22 млн долларов.
За шесть лет «новогодняя история» от Тимура Бекмамбетова получила продолжение в виде второй и третьей части, также вышли фильмы «Елки 1914» и «Елки Лохматые». Именно эти картины можно сегодня посмотреть абсолютно бесплатно в онлайн-кинотеатре МегаФон.ТВ.
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