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Новости
21.12.2016 13:22

Во Владимире сбили школьницу и пенсионерку
Накануне в регионе под колесами авто пострадали трое пешеходов. Два ДТП зафиксировано в городе Владимир. В Добром  «Хендай – Соната» сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». У школьницы — небольшие ушибы. В другой аварии на проспекте Строителей пострадала пенсионерка, переходившая проезжую часть в неустановленном месте. Подобное ДТП произошло и на трассе М-7 «Волга». Сбитым оказался 40-летний мужчина. Оба пешехода были госпитализированы. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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