Во Владимире сбили школьницу и пенсионерку

Накануне в регионе под колесами авто пострадали трое пешеходов. Два ДТП зафиксировано в городе Владимир. В Добром «Хендай – Соната» сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». У школьницы — небольшие ушибы. В другой аварии на проспекте Строителей пострадала пенсионерка, переходившая проезжую часть в неустановленном месте. Подобное ДТП произошло и на трассе М-7 «Волга». Сбитым оказался 40-летний мужчина. Оба пешехода были госпитализированы.





Автор: Владимирская служба новостей