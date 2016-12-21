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Новости
21.12.2016 12:52

Из-за ревности подожгла дом соседа
В Собинском районе 57-летняя женщина подожгла дом соседей. По данным следствия, 2 ноября она пришла к своим знакомым, где они распивали спиртные напитки. Спустя время хозяин дома попросил соседку уйти. Но та, приревновав его к другой женщине, решила отомстить и подожгла дом. Жилье сгорело полностью. Ущерб составил 700 тысяч рублей. Мужчина и его спутница не пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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