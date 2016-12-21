6+

Рубрики
Фотоальбом
Голосование
Где вы планируете встретить Новый 2017 год?
1. Дома
2. В деревне
3. В другом городе
4. За границей
5. У друзей
6. На работе
7. Другое
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
21.12.2016 12:38

Молодой человек обокрал пенсионера
Перед судом предстанет 18-летний владимирцев. По данным регионального Управления МВД, в минувшую субботу молодой человек  приехал к своим знакомым в один из поселков Судогодского района. Ночью через окно он проник к соседский дом, где проживал 82-летний пенсионер, и похитил у него 12 тысяч рублей. Задержали преступника спустя короткий промежуток времени. Однако часть денег он уже успел потратить. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2016 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт