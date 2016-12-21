Молодой человек обокрал пенсионера

Перед судом предстанет 18-летний владимирцев. По данным регионального Управления МВД, в минувшую субботу молодой человек приехал к своим знакомым в один из поселков Судогодского района. Ночью через окно он проник к соседский дом, где проживал 82-летний пенсионер, и похитил у него 12 тысяч рублей. Задержали преступника спустя короткий промежуток времени. Однако часть денег он уже успел потратить. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей