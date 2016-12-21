В Александровскм районе газовики предотвратили угрозы возникновения ЧП

Проверку не прошли. В общежитиях Александровского района 72 газовых оборудования находятся в плохом состоянии и требуют замены. Рейд провели специалисты компаний «Газпром газораспределение Владимир» и «Газпром межрегионгаз Владимир».

Все газовые плиты, дальнейшая эксплуатация которых могла привести к ЧП, были отключены от газа, на отводах к газовым приборам установлены заглушки. Газовики проинформировали о необходимости устранения выявленных нарушений организации, обслуживающие жилой фонд, жилинспекцию, а также органы местного самоуправления.

Включение газового оборудования в работу возможно только после выполнения предписаний газовиков. При этом в соответствии с законодательством, проведение ремонта или замены оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, должно осуществляться специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового/внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельный ремонт или замена указанного оборудования его владельцем не допускается.





Автор: Владимирская служба новостей